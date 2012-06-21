Компанія LG Electronics Inc. може припинити випускати смартфони. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в індустрії.

Відзначається, що південнокорейська компанія вела переговори з продажу збиткового виробництва мобільної техніки з в'єтнамським конгломератом Vingroup і автовиробником Volkswagen AG, але вони не увінчалися успіхом.

Відомо, що LG вже заморозила розробку телефонів з гнучкими дисплеями і відклала всі заплановані на перше півріччя презентації нових смартфонів.

Відзначається, що компанія може офіційно оголосити рішення про долю бізнесу на початку квітня.

У січні 2021 року LG представила смартфон з екраном-трансформером.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»