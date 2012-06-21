Компанія LG Electronics Inc. може припинити випускати смартфони. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в індустрії.
Відзначається, що південнокорейська компанія вела переговори з продажу збиткового виробництва мобільної техніки з в'єтнамським конгломератом Vingroup і автовиробником Volkswagen AG, але вони не увінчалися успіхом.
Відомо, що LG вже заморозила розробку телефонів з гнучкими дисплеями і відклала всі заплановані на перше півріччя презентації нових смартфонів.
Відзначається, що компанія може офіційно оголосити рішення про долю бізнесу на початку квітня.
У січні 2021 року LG представила смартфон з екраном-трансформером.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»