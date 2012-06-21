Ученицю 11 класу Маріупольського технічного ліцею Катерину Малкіну відзначено золотою медаллю на Олімпіаді геніїв, що відбулася в Освего, штат Нью-Йорк, США. Юна жителька приморського міста запропонувала власний проект у галузі хімічної інженерії «Метод біоутилізації поліетилену високої щільності». Перспективна новація наукової роботи Катерини полягає у створенні низьковитратного і головне безпечного способу утилізації поліетилену високої щільності. Фахівці зазначають, що Катеринин варіант допоможе мінімізувати техногенний вплив на навколишнє середовище і дасть змогу розв’язати кілька масштабних проблем щодо спалювання сміття. GENIUS Olympiad 2018 — щорічна міжнародна університетська олімпіада, яка традиційно відбувається влітку в кілька етапів і дає змогу молоді з усіх куточків світу поділитися першими науковими дослідами.
ЗНАЙ НАШИХ!