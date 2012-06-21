З прийняттям закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», питання встановлення будинкових лічильників тепла є на першому плані. Люди мають платити справедливу ціну за реальний обсяг спожитого енергоресурсу.
На сьогодні показник оснащеності тепловими лічильниками — 80,3%. За останні 2 роки рівень оснащення збільшився на 20%. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Найкращі показники оснащеності у Черкаській області — 97,6%, Хмельницькій – 93%, м. Київ — 97%, Вінницькій — 95%, а також області, які дійшли до показника за 90%: Дніпропетровська, Харківська, Херсонська. Найнижчі показники оснащеності: Луганська — 25%, а також невисокий відсоток у Донецькій. Але, хочу підкреслити, що ці області знаходяться під постійним тиском російської агресії. Також не найкраща ситуація у Тернопільській, всього — 15,5%», — зазначив Геннадій Зубко.
Урядовець підкреслив, що до початку опалювального сезону області ще мають час покращити ці показники. «На сьогоднішній день Урядом прийняті всі необхідні нормативні документи, які дозволяють проінформувати власників будинків щодо встановлення лічильників, або зробити це самостійно, у разі відмови від послуг компанії-монополіста», — розповів урядовець.