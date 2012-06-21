Лідери країн «великої двадцятки» (G20) докладуть зусиль для справедливого поширення вакцин та інших медикаментів від коронавірусу з тим, щоб забезпечити їх доступність і в бідних країнах. Таку заяву зроблено в Ер-Ріядській декларації, опублікованій в неділю, 22 листопада, за підсумками дводенного віртуального саміту G20, на якому Саудівська Аравія передала Італії головування. Підписанти документа назвали імунізацію від коронавірусної інфекції «глобальним суспільним благом».

Наголошено на важливості роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також необхідність підвищення її ефективності у протидії пандемії COVID-19.

Глави держав «двадцятки» також взялися «вести світ до формування сильної, стійкої, збалансованої і повноцінної епохи після пандемії». У тому числі лідери «великої двадцятки» пообіцяли продовжити «підтримку країн, що розвиваються і менш розвинених країн, які стикаються з взаємопов'язаними наслідками COVID-19 в сфері охорони здоров'я і в економічних і соціальних сферах». Наголошено на особливому масштабі проблем у країнах Африки і невеликих острівних державах. Крім того, досягнуто домовленості про підтримку дії мораторію на виплату заборгованостей найбіднішими країнами світу до кінця червня 2021 року.

За оцінкою підписантів декларації відновлення світової економіки залишається «нерівномірним, невизначеним і схильним до підвищеного ризику спаду».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»