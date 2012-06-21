Так, за його словами, деякі вважають, що захиститися від COVID-19 можна, якщо регулярно змащувати ніс ватними паличками, змоченими в господарському милі. Маст-хевом Комаровський назвав «тему дихати над спиртом». Як іронічно зазначив лікар, «без цього взагалі ніяк».

Не менш небезпечними є і медичні препарати, які люди купують самостійно, без призначення лікаря. Комаровський підкреслив, що значна частина населення знаходиться «на печерному рівні» щодо елементарних знань у медицині. І така «профілактика» може сильно нашкодити.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»