Британський лікар і телеведуча Сара Джарвіс перерахувала три ефективних способи, які допоможуть швидко вилікувати застуду.
За словами фахівця, в першу чергу необхідно використовувати спрей для горла, він може стати захисним бар'єром від мікробів.
«Дослідження показали, що спрей може вдвічі скоротити тривалість симптомів застуди і на третину скоротити перебіг хвороби», – каже Сара Джарвіс.
Друга порада від лікаря – приймати ехінацею для підвищення імунітету. У той же час вона зазначила на суперечливі результати досліджень ефективності цього засобу.
Третім способом позбавлення від симптомів застуди експерт назвала прийом вітаміну C або вживання в їжу продуктів з ним – цитрусових, перцю, брокколі, брюссельської капусти і картоплі.
У жовтні повідомлялося, що вчені з департаменту фізики Індійського технологічного інституту за допомогою комп'ютерного моделювання прийшли до висновку, що речовина пиперин, яка міститься в чорному перці, здатна блокувати дію частин коронавіруса, що відповідають за розмноження і проникнення в організм людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»