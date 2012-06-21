Часник здавна використовують не тільки як приправу для різних страв, але і в якості лікарського засобу, що допомагає в профілактиці і лікуванні деяких захворювань. В одному зубчику часнику міститься понад 400 корисних сполук. За допомогою цього продукту можна вивести кишкових паразитів, знизити тиск, боротися з вірусами і бактеріями і навіть попередити розвиток онкологічних захворювань.
При цьому не обов'язково просто їсти часник. З нього можна приготувати різні відвари і навіть дуже корисний напій на основі червоного вина. Можливо, ви здивуєтеся, але таке поєднання робить досить сприятливу дію на організм, покращуючи стан серцево-судинної системи.
Як приготувати часниковий лікер:
Велику головку часнику потовкти на саламаху або дуже дрібно нарізати. Користуватися пресом для часнику або іншими засобами не варто.
Отриману кашку помістити в скляну ємність (краще взяти пляшку з темного скла) і залити 1 літром червоного вина (добре «працює» разом з часником кагор).
Щільно закрити ємність і поставити в темне прохолодне місце на 7-10 днів. Щодня ємність з рідиною необхідно збовтувати.
Після закінчення зазначеного терміну рідина в пляшці процідити. Часниковий лікер готовий.
Зберігати лікер з часнику потрібно на дверцятах холодильника, приймати по 15 мл тричі на день перед їжею протягом місяця.
Якого ефекту вдасться досягти, приймаючи часниковий лікер:
♦ позбутися від надлишків солей в організмі;
♦ зміцнити імунітет;
♦ поліпшити процес травлення;
♦ очистити кров і знизити рівень холестерину;
♦ зміцнити стінки судин;
♦ підвищити життєвий тонус організму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»