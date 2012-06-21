Високу частоту пульсу (понад 100 ударів на хвилину) не може залишити без уваги. Але і відразу ковтати ліки теж не варто. Можна спробувати швидко вгамувати пульс іншими способами.
Контролюйте дихання
Закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні. Слідкуйте за кожним подихом, постарайтеся відчути його. Дихання повинне бути рівним і глибоким. Внутрішній спокій позитивно вплине і на серцевий «бунт».
Приляжте
Просто прийміть горизонтальне положення, закрийте очі і «домовтеся» зі своїм тілом. Дайте зрозуміти організму, що підвищеної активності від нього зараз не потрібно. Через кілька хвилин ви відчуєте, що пульс прийшов у норму.
Вмийтеся
Або хоча б просто побризкайте обличчя холодною водою. Це активізує так званий «занурювальний» рефлекс, реагуючи на який організм починає знижувати активність всіх систем, зокрема і пульсу.
Ці поради допоможуть вам повернути пульс у норму, але якщо подібні «жарти» вашого серця трапляються досить часто, без уваги їх залишати не можна. Слід звернутися до лікаря, а в аптечці придбати ліки для нормалізації серцевого ритму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"