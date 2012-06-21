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Аргентинська прокуратура висунула звинувачення щодо особистого лікаря Дієго Марадони у справі про смерть легендарного футболіста. Про це повідомив телеканал Todo Noticias.

Опубліковано останнє прижиттєве відео Марадони:

Лікаря Леопольдо Луці запідозрили в ненавмисному вбивстві і ненаданні допомоги хворому. Розслідування проти нього почали на підставі показань дочок Дієго Армандо, які поставили під сумніви дії медика.

Суд видав дозвіл на проведення обшуку в будинку Луці. У ході оперативних дії були вилучено історія хвороби Марадони. Раніше адвокат Дієго Армандо Матіас Морда підкреслив, що має намір домагатися розслідування обставин смерті чемпіона світу -1986 через підозри, що медична допомога не була надана Марадоні вчасно і належним чином.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, яка призвела до набряку легенів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»