Більше 53 тисяч черкащан уже підписали декларації з сімейними лікарями. Попри те, що це лише 4,4% від чисельності населення, показник постійно зростає. Уже з липня медичні заклади почнуть переходити на нову систему фінансування. Тобто держава платитиме медичним закладам та лікарям, до яких звертаються люди за допомогою. Проте вибір сімейних лікарів на Черкащині гальмує відсутність комп’ютерів та інтернету. Про це йшла мова на селекторній нараді в облдержадміністрації.
Як зауважив заступник директора департаменту охорони здоров’я Олег Найдан, приписна кампанія стартувала з 1 квітня. Вона почалася досить повільно зокрема тому, що в області бракує комп’ютерної техніки і є проблеми з підключенням до мережі Інтернет. Всього в системі iHealth зареєстровано 474 лікаря, які надають первинну допомогу. Натомість на робочих місцях лікарів первинної ланки встановлено лише 234 персональні комп’ютери, з яких Інтернет підключений лише до 192.
Голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко звернувся до голів усіх районів з вимогою оперативно провести в закладах інформатизацію, тобто придбати необхідну техніку та ліцензії на системи iHealth та Dr. ELEKS.