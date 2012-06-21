Відправлено і препарати, закуплені за державні кошти. Найближчим часом ці лікарські засоби будуть доступні в лікарнях, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Програма «Хворі в до- та післяопераційний період трансплантації» передбачає такі поставки: мофетилу мікофенолат — 1442 упаковки; еверолімус — 72 блістери; базиліксимаб — 18 упаковок; імуноглобулін проти тимоцитів кролячий — 386 упаковок.
За програмою «Новонароджені хворі на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз» спрямовано: тест-набір для скринінгу на вроджений гіпотиреоз — 48 комплектів: тест-набір для скринінгу на фенілкетонурію — 140 комплектів.
За Програмою «Протитуберкульозні препарати (кошти бюджету 2015 р.)» відвантажено: рифабутин 150 — 325 упаковок, а за програмою «Імунобіологічні препарати (вакцини)» направлено інактивовану рідку вакцину для профілактики поліомієліту кількістю 40 000 флаконів.
Міністерство охорони здоров’я закуповує ліки в межах наданого бюджету, який щорічно ухвалює Верховна Рада (у 2016 році — 3,4 мільярда гривень, у 2017-му — 5,9 мільярда гривень, у 2018-му — на торішньому рівні). Державний бюджет на закупівлю ліків на національному рівні дає змогу покривати в середньому 45% потреби у країні.
Закупівлі ліків через міжнародні організації дають змогу домовлятися про спеціальні низькі ціни для України і завдяки цьому збільшувати обсяги закуплених ліків, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Якщо ліки є, а в лікарні з якихось причин відмовляють їх безплатно видати, слід написати заяву на ім’я головного лікаря медичного закладу або на місцеве управління/департамент охорони здоров’я, вказавши діагноз із результатами аналізів або діагностики, що підтверджують діагноз, і необхідний препарат. Медичні заклади, згідно з наказом МОЗ №509, зобов’язані оприлюднювати інформацію про залишки лікарських засобів.