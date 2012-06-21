Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У місті вже навіть з'явилося місцеве свято – відзначають Міжнародний день пива. І воно тим більше особливе, адже продукція ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» цього року отримала золоту медаль за високу якість на ХХII Міжнародному конкурсі пива. У заході взяли участь 38 підприємств, були представлені 152 зразків. Суддями у складі журі були фахівці пивоварних компаній з України, Чехії, Литви, Молдови та Білорусі.
Якщо врахувати, що в місті на пальцях однієї руки можна порахувати кількість працюючих підприємств, стане зрозуміло, чому новина про перемогу лисичанських пивоварів має таке значення для усього Лисичанська.