Ще на початку цього року працівники лісової охорони державного підприємства «Лугинське лісове господарство» в одному з лісових масивів Житомирщини спіймали на «гарячому» місцевого мешканця. На місці події лежало аж 12 cпиляних дубів, а при затриманому була бензопила. Викликані на місце злочину працівники Нацполіції зафіксували правопорушення. Було відкрито кримінальне провадження і по закінченню слідчих дій матеріали передали до суду.
І ось нещодавно ті, хто вдень і вночі, за будь-якої погоди, ризикуючи власним життям, охороняють ліси від злочинних дій «чорних» лісорубів, нарешті дочекалися судового рішення у цій справі.
Сказати, що у них від почутого вердикту «очі на лоба полізли» – не сказати нічого!
Виявляється, є звинувачений, є визнання ним провини, є знаряддя злочину, проте суд доказову базу визнав не достатньою! «Щире каяття» і висновки відповідних служб, що злочин не такий вже й тяжкий, а лісопорушник судимостей до цього не мав, переважили клопотання сторони обвинувачення про притягнення громадянина до хоча би умовного терміну. Відтак обвинуваченому призначили покарання у вигляді громадських робіт на строк 120 годин, що рівноцінно колись найпоширенішому за радянських часів 15-ти добовому арешту за дрібне хуліганство! Це при тому, що лісовому господарству завдано шкоди більше, ніж на 200 тисяч гривень!
Маємо великі сумніви, що молодий чоловік віком 25 років, який ніде не працює, після цього вироку прозріє і стане на шлях виправлення. Думається, що ефект буде протилежним. А ось, що відчувають працівники лісової охорони – здогадатися не важко.
Найприкрішим є те, що ось такими «гуманними» рішеннями продовжують створювати умови для безкарності. Причому цей прикрий випадок – не виняток, а скоріше – правило.
Зауважимо, що в І півріччі цього року рейдові бригади державних лісогосподарських підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства провели понад 2 тисячі рейдів, за результатами яких до адміністративної відповідальності притягнуто 97 осіб на загальну суму штрафів 39,3 тис.грн.
З початку 2019 року лісовою охороною виявлено 69 випадків незаконних рубок, об’єм незаконно заготовленої деревини становить 579 куб. м., розмір шкоди, заподіяної лісу, складає 3,9 мільйона гривень. 40 справ передано до правоохоронних органів, відкрито 24 кримінальні провадження. Однак лише 2 справи передано до суду, по одній уже маємо рішення. Наскільки воно справедливе і об’єктивне – питання відкрите.
Наталія ГОРАЙ,
прес-служба Житомирського ОУЛМГ,
для «Урядового кур’єра»