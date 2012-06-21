Підбито підсумки першого етапу Всеукраїнського фестивалю-премії «Гра», який у мистецьких колах ще називають театральним «Оскаром». У номінації «За найкращу драматичну виставу» до п’ятірки найкращих увійшла вистава Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна «Лісова пісня». Висока нагорода тим приємніша і вагоміша, що її виборювали 70 театральних колективів України, а до лонг-листа ввійшли 27 вистав. Серед найкращих — театральні колективи із Закарпаття, Києва, Харкова та Чернігова.
За словами директора сумського театру заслуженого діяча мистецтв Миколи Юдіна, до цього успіху колектив ішов кілька років. Нині вся робота спрямована на підвищення акторської майстерності, пошук нових сценічних рішень, вивчення і запровадження найкращого вітчизняного та світового театрального досвіду.
Фестиваль, який заснувала Національна спілка театральних діячів, в Україні проводять уперше. Він не має аналогів серед вітчизняних культурно-мистецьких заходів. Його мета — презентація найкращих театральних досягнень глядачам і міжнародній спільноті.