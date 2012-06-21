Справа в тому, що арабська авіакомпанія Emirates всерйоз збирається прибрати ілюмінатори зі своїх літаків і замінити їх на віртуальні вікна, на які по волоконно-оптичному зв'язку буде виводитися зображення з зовнішніх камер. Президент авіакомпанії Тім Кларк запевняє, що картинка на такому екрані буде виглядати якісніше і природніше, ніж той вид, який можна спостерігати з літака через товсте скло ілюмінатора.
Крім того, за словами Кларка, віртуальні ілюмінатори дозволять літакам компанії Emirates стати легшими, вони будуть літати швидше, вище і при цьому витрачати менше палива. Він також зазначив, що така технологія заодно підвищить і рівень безпеки. Правда, це може виявитися проблемою для людей з клаустрофобію. В першу чергу віртуальними ілюмінаторами обладнають салони бізнес-класу в новому авіалайнері Boeing 777-300R, але коли саме це станеться, поки не уточнюється.