Торішнє сезонне переведення стрілок годинника на зимовий час може стати останнім у цій багаторічній епопеї. Адже вчора Верховна Рада ухвалила за основу зі скороченням терміну підготовки законопроєкт «Про обчислення часу в Україні». Він передбачає, що сезонний перехід часу не застосовується.

Документ спрямовано на вирішення питань визначення правових засад обчислення часу в нашій країні. А встановлення і закріплення на всій території єдиного київського часу сприятиме зміцненню безпекових позицій України і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Депутати подбали про здоров’я населення, бо переведення стрілок годинника на годину вперед і назад негативно впливає на самопочуття і працездатність. Доведено, що переведення стрілок не сприяє енергозбереженню.

Викладений у законі підхід відповідає світовій практиці. Європейський парламент 26 березня 2019 року підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021-го.