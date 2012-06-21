Цього літа 1980 школярів у 34 мовних таборах Черкас поглиблюють знання з англійської, німецької, іспанської та французької мов. Створення літніх мовних таборів, покликаних спонукати дітей застосовувати знання, здобуті протягом навчального року, — один із нестандартних підходів у забезпеченні ефективного навчання дітей мов та позакласної роботи.
У таборах діти мають змогу спілкуватися іноземними мовами й застосовувати їх у різних сферах життя. Цього року широко використовують міжпредметні зв’язки. Учителі біології, основ здоров’я, хімії, фізичної культури, захисту Вітчизни, психологи разом із фахівцями з іноземних мов проводять спільні заняття. На спортивних школярі тренують вправність та вміння працювати в команді. На психологічних тренінгах працюють у групах.
Сім шкіл Черкас стали учасниками Всеукраїнської програми пришкільних таборів із залученням іноземного волонтера за програмою GoCamp (програма, в якій волонтери з усієї планети мотивують школярів вивчати іноземні мови). Школи приймають іноземців, а також беруть участь у реалізації учнівського соціального проекту, спрямованого на поліпшення життя шкільної громади. Завдяки участі шкіл у цій програмі, пояснюють фахівці, діти розвивають навички активного громадянства: вчаться взаємодіяти в команді, лідерства, опановують компромісний підхід, критичне мислення, публічні виступи і самовираження. Потрібно готувати дітей до життя, а не до вступу в коледж, виховувати лідерів та новаторів — так вважають провідні освітяни.