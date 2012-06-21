Президент Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Литви європейських та євроатлантичних прагнень України. Про це він заявив на спільній з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою прес-конференції за підсумками перемовин у Києві.

«Сьогодні ми скоординували дії щодо оновлення Угоди про асоціацію та подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу. З цією метою підписано дуже важливий документ – Декларацію щодо підтримки європейської перспективи України. Процитую її останнє речення: «Литовська Республіка підтримає Україну, коли Україна вирішить подати заявку на членство у Європейському Союзі», – сказав Глава Української держави.

За його словами, це якісно новий підхід до формування порядку денного відносин України з країнами ЄС.

«Україна у Євросоюзі – це не фантастична, далека мрія. Це стратегічна, досяжна мета, яку ми хочемо втілити якомога швидше, сформувавши широку коаліцію країн Європейського Союзу, що, в хорошому сенсі цього слова, стануть лобістами України на цьому шляху», – зазначив Володимир Зеленський.

Також він наголосив на важливості максимальної реалізації потенціалу України в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями.

«Ми підписали Технічну угоду про приєднання України до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки у Вільнюсі. Це чергове посилення нашої взаємодії з Альянсом. Звісно, ми сподіваємось і на підтримку Литвою наших зусиль для отримання Плану дій щодо членства в НАТО», – зазначив Глава Української держави.

Крім того, за словами Президента України, підписано двосторонню Угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та Програму співпраці міністерств культури двох держав на 2021-2025 роки.

У цьому контексті Володимир Зеленський наголосив на взаємодії для захисту культурної спадщини та спільної історичної пам’яті України й Литви, адже чимало видатних постатей об’єднували наші країни.

«Нещодавно ми відзначали 560 років з дня народження видатного українця, славетного князя Великого Князівства Литовського Костянтина Острозького. Він був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, однак у 1941 році разом із собором був зруйнований і його надгробний монумент. Наші держави домовилися зробити все необхідне для завершення проекту та відновлення цього монумента. Я дуже хотів би, щоб ми це зробили до 30-річчя незалежності України», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Гітанас Наусєда зазначив, що Литва підтримує просування України на шляху до Євросоюзу та співпрацю нашої країни з НАТО.

«Ми вітаємо реформи в Україні», – також додав Президент Литви.

Крім того, він повідомив, що Литовська Республіка домагається запровадження солідарного механізму розподілу вакцини від коронавірусу між країнами Східного партнерства.

Президент Литви також додав, що з нетерпінням чекає нагоди відвідати історичні місця у Києві, де буде відновлено могилу Костянтина Острозького.