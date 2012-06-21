Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції за підсумками зустрічі із главою МЗС Іспанії Аранчею Гонзалес Лаєю у Вільнюсі, повідомляє Укрінформ.

«Ми маємо незабаром звернутися до колег із листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, що НАТО може повторити свою пропозицію Україні про надання Плану дій щодо членства. Це питання ми саме почали узгоджувати з колегами з держав Балтії», — заявив Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, це було б «потужним сигналом для Росії, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО».

Раніше Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.