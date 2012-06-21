Вирішальний матч єврокубкового сезону відбувся в суботу ввечері в Мадриді. Переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018-2019 років став англійський «Ліверпуль».
У фіналі «Ліверпуль» обіграв інший англійський клуб «Тоттенхем» з рахунком 2: 0.
Вже на другій хвилині головна зірка «Ліверпуля» єгиптянин Мохамед Салах відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.
Після цього на полі точилася запекла боротьба. У другому таймі «Тоттенхем» створив кілька небезпечних моментів. Але на 87-й хвилині вийшов на заміну бельгійський нападник «Ліверпуля» Дівок Орігі, і забив другий гол для своєї команди, забезпечивши їй остаточну перемогу.
Англійський «Ліверпуль» став переможцем турніру в 6-й раз. Більше перемог тільки у мадридського «Реала»- 13 і у італійського «Мілана» - 7. За 5 разів Кубок чемпіонів завойовували "Барселона" і "Баварія".
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»