Делегація з прикордонних із Білоруссю районів Рівненщини побувала в Столінському районі на відзначенні Дня Незалежності Білорусі та Дня міста Столін. Тут, зокрема, відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів за участю трьох команд із Рівненщини – Дубровицького, Рокитнівського та Сарненського районів. Перемога дісталася рокитнівчанам. А народний аматорський колектив із Дубровиці привіз сусідам фольклорне вітання. Голови Дубровицької та Рокитнівської райдержадміністрацій подякували білорусам за співпрацю: адже для жителів цих районів діє спрощена система перетину Державного кордону на сезон збору дикоросів. А також відвідали фермерське господарство «Ольшани», де ознайомилися з вирощуванням плодових дерев та помідорів у теплицях. «А ще нас щиро здивували десятки гектарів лохини, високий рівень виробництва загалом та аграрної галузі зокрема. І, звісно ж, дисципліна та організованість у всьому, - відзначив голова Рокитнівської РДА Микола Кушнір. – Нам є чому повчитися в сусідів, але є що показати й самим».