Пандемія коронавірусу, яка розповсюдилася в усьому світі у 2020 році, поповнила словниковий запас багатьох жителів нашої планети. Як стало відомо, авторитетний британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав англомовний термін «локдаун» (lockdown) головним словом 2020 року.

Нагадаємо, що «локдауни» – це режим повної ізоляції і жорстких обмежень, були введені в багатьох країнах на піку епідемії COVID-19 минулої весни і зберігають свою актуальність і донині.

Англійські фахівці вибрали саме це слово, оскільки воно «об'єднало мільярди людей в усьому світі». Лексикограф нарахував понад 250 тисяч випадків вживання слова «локдаун» в 2020 році, у порівнянні з 4 тисячами вживань минулого року.

«Локдаун» – це іменник, який означає «введення жорстких обмежень на здійснення поїздок, взаємодію в суспільстві і на доступ до громадських місць».

Крім того, в список претендентів на звання «слово року» увійшли й інші слова та вирази, пов'язані з пандемією: «коронавірус», «працівник спеціальності, віднесеної до розряду життєво важливих для функціонування суспільства» (key worker), «примусова неоплачувана відпустка» ( furlough), «дистанціювання» і дієслово «самоізолюватись». Також у переліку виявилися і слова іншого типу, наприклад, тіктокер – активний користувач соцмережі TikTok.

У минулому році словник назвав словом 2019 року вираз «кліматичний страйк» (climate strike).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»