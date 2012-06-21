Уряд Великої Британії вкотре довів свою відданість принципам демократії, честі, здорового глузду й дружнім відносинам з нашою країною. Офіційний Лондон на сайті уряду оприлюднив заяву щодо чотирьох українців, які голодують у російських тюрмах за висловлення незгоди з анексією Криму та утримання політичних в’язнів — Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.
«Ми глибоко стурбовані станом чотирьох українських громадян, утримуваних Росією, які голодують на знак протесту проти тривалого затримання українських політв’язнів. Позбавлення волі цих людей та багатьох інших українців, яких ув’язнили в Росії, здається політично мотивованим. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх», — цитує УНІАН текст документа.
Також наголошено, що встановлення російського контролю над Кримом залишається незаконним і нелегітимним, це грубе порушення багатьох міжнародних зобов’язань Росії.