10-річна Софійка Михалюк із Рівного вже добре знається на принадах, наживках і снастях для риболовлі, бо змалку рибалить із татом. Тому на змагання «Дитячий поплавець», які підприємство «Рівнеоблводоканал» проводить на власному ставку серед дітей працівників, пішла впевнено. І наловила найбільше — п’ять її рибин виявилися завважки 7 кілограмів 600 грамів. Приз — професійна вудка. Мала радіє: вдалий початок літа, що й казати!
Цікаво, що інші переможці — хлопці, яким по 8 та 9 років.
«Наші люди тут завжди змагалися між собою. А ми вирішили впорядкувати процес, — каже голова товариства рибалок підприємства Василь Маньковський. — Тож зарибнюємо став, чистимо його. Цього року вже запустили 300 кілограмів коропа. А в червні вчетверте провели змагання з риболовлі на поплавець серед наших дітей».
Перебіг боротьби був недитячим: як-не-як, змагалося 27 команд. Це батьки з дітьми 5—14 років. До речі, торік рівняни ініціювали ще й змагання з риболовлі серед водоканалів України, де здобули впевнену перемогу. З такими затятими рибалками — ще б пак!