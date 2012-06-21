Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

На Луганщині з'явиться нова крита льодова арена. Про це стало відомо з повідомлення Федерації хокею України. Для нової спортивної споруди, під дахом якої цілорічно можна буде розвивати хокей і фігурне катання, військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецька виділила земельну ділянку площею 1,06 гектара, яка знаходиться в 73-му мікрорайоні міста. Вже оголошено тендер на реалізацію проєкту.

На базі майбутньої арени діятиме дитячо-юнацька спортивна школа із занять хокеєм та фігурним катанням. У час, що буде вільним від тренувань, штучним льодом зможуть користуватимуться й звичайні відвідувачі – шанувальники катання на ковзанах.

Будівництво нового, вкрай важливого об’єкта на Луганщині було обговорено на серпневій зустрічі голови військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергія Гайдая з почесним президентом Федерації хокею України Анатолієм Брезвіним. Саме тоді вдалося домовитись про будівництво нового Палацу спорту в Луганській області з виділенням на це коштів.

Відомо, що раніше в Сєвєродонецьку існував Палац спорту, на базі якого тренувався і грав місцевий «Хімік». Після припинення його виступів у національній першості, що сталося по завершенні сезону 2003-2004 років, арена вийшла з ладу. Ще пізніше вона перейшла в приватну власність.

Льодовий стадіон у Луганську, зведений там у 2013 році за програмою «Хокейна Україна», нині перебуває на непідконтрольній уряду України території. Спорудження нового Палацу спорту, який поверне сєвєродончанам штучний лід, дасть поштовх відродженню хокею в прифронтовій області.