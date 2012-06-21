Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Станом на 1 липня з площі 13,3 тисяч гектарів зібрано та намолочено 46,4 тисяч тонн озимої пшениці.
«Середня врожайність по озимій пшениці – 36 центнерів з гектара. По озимому ячменю 33,4 центнера. До речі, в останнього – врожайність вища, ніж минулого року»,- підкреслює заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Любов Безкоровайна.
За її словами, в області багато підприємств, які покажуть й більш високу врожайність. Наприклад, минулого року «Агротон» збирав по 100 центнерів з гектара. Загалом, сільгоспідприємствами та господарствами посіяно під урожай поточного року 287 тисяч гектарів озимих культур, з них пшениці – 270 тисяч гектарів, озимого ячменю – майже 9 тисяч гектарів. А є й ще ярові та технічні культури. До речі, цього року зменшено посівів соняшнику, і, за словами Любові Безкоровайної, це «добра тенденція».
Техніки для роботи під час жнив достатньо. У минулому році на Луганщині техніки закуплено 541 одиниця на суму 593 мільйони, тобто на 91 одиницю більше, ніж раніш.
«Тут є сприятливі умови і для малих підприємств: вони у минулому році скористалися державною підтримкою і залучили майже 40 мільйонів гривень – отримали компенсацію за державними програмами»,– підкреслює Любов Безкоровайна.
При ефективному використанні наявної техніки та за сприятливих погодних умов аграрії мають провести жнива за 9-11 днів.
«За нашими прогнозами на Луганщині цього літа повинно бути зібрано пшениці до 1 мільйона тонн»,- каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Любов Безкоровайна.