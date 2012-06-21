Спортсмени Луганщини будуть боротися за ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020: в легкій і важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, велоспорті, стрибках у воду, боротьбі греко-римській, боксі та дзюдо. Хоча, після окупації область втратила основні бази для підготовки олімпійців і майже всю спортивну інфраструктуру, та незважаючи на всі складнощі, для участі в Олімпійських іграх 2016 року тут вдалося підготувати 11 спортсменів. Тепер від представників Луганщини чекають перемог у 2020 році в Токіо.
На високі результати націлена робота обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту, розвивається дитячо-юнацький спорт, ведеться модернізація обласної фізкультурної бази «Олімп», яка стане повноцінним центром олімпійської та параолімпійської підготовки професійних спортсменів. Більше 60 провідних і перспективних спортсменів області щомісяця отримують обласні стипендії.
Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, протягом 2015-2017 років спортсмени Луганщини завоювали на міжнародних, європейських та всеукраїнських першостях понад три тисячі медалей різного ґатунку.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»