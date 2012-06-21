Президент Білорусії Олександр Лукашенко підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського про організацію в Мінську міжнародної зустрічі за участю лідерів Росії, України, США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби білоруського лідера, поширеному в понеділок.
«Наш президент абсолютнo підтримує пропозиції Володимира Зеленскoго. Ця позиція незмінна, і полягає в тoму, що не можна дивитися один на одного через приціл гармат, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких назбиралося чимало», – наголошується в повідомленні.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією зустрітися в Мінську за посередництва США, Великобританії, ФРН і Франції. За його словами, «потрібно обговорити, чий Крим і кого там немає на Донбасі».
Як висловився Зеленський, «компанію для розмови» він пропонує скликати в особі президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»