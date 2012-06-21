Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Цієї ночі Св. Миколай завітає з різними дарунками. І, мабуть, не лише до дітей, а й дорослих. А от львівські режисери Галина Лишак і Богдан Кривень подбали саме про хлопчиків і дівчаток та відзняли для них повнометражний фільм «В.о. Святого Миколая». За жанром стрічка — мюзикл, мелодрама, комедія. На екрані її автори, як зазначають в анонсі, розкажуть несподівану історію, в яку потрапляють напередодні свята Миколая головні герої — батько та донька.

Яскравим тлом повнометражного музичного фільму стануть саме галицькі традиції дня Св. Миколая. Місцем зйомок картини, безперечно, був обраний Львів. І стрічка — винятково львівського виробництва. Зрештою, весь склад знімальної групи, актори та композитори є львів’янами. Як самі підкреслюють, хочуть репрезентувати гідний рівень українського кіно в рідному місті.

Щоправда, допрем’єрний показ «В.о. Святого Миколая» в місті Лева відбудеться не в день свята, а 24 грудня. Важливо, що захід буде доброчинним. Зібрані кошти передадуть обласному неонатальному центру на підтримку проєкту «Банк грудного молока».