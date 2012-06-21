Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Представники міської влади, громадськості, духовенства, а також військовослужбовці передусім прийшли на Личаківське кладовище на поле почесних поховань, аби вшанувати пам’ять загиблих майданівців і всіх борців за волю України. До могил Героїв лягли живі квіти, запалали й лампадки. Священнослужителі відправили поминальну панахиду.

Спільно помолилися за полеглих майданівців і під час мистецької акції «Розмова біля вогню та барикади». Захід з дотриманням усіх карантинних вимог організували на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зібралися, крім представників місцевої влади, священнослужителів, військових, родини Героїв Небесної Сотні, студенти, учасники молодіжних і ветеранських організацій, працівники Музею Гідності.

Синьо-жовтий Державний прапор України урочисто підняли разом з дітьми Героїв Небесної Сотні військовослужбовці 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Відтак, за інформацією пресслужби міської ради, всі бажаючі львів’яни та молодь запалили лампадки. Зазвучали й вірші про Майдан, його Героїв. Муніципальний ж хор «Гомін» запропонував патріотичні музичні твори.