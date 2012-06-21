Львівському трамваю виповнилося 124 роки. Останнього дня травня 1894 року у Львові вперше став перевозити пасажирів електричний трамвай. В Україні він був другим після київського. Довжина ліній тоді становила 8,3 кілометра. Тепер для працівників комунального підприємства «Львівелектротранс» 31 травня — свято: День львівського трамвая. За інформацією прес-служби міської ради, вчора на маршрут виїхав незвичний екскурсійний трамвай, який провіз гостей цікавими вулицями Львова доби Австро-Угорської імперії, коли й почав уперше курсувати в місті електротранспорт. Працівників підприємства, які впродовж останнього року ефективно та сумлінно працювали, святкового дня відзначать подяками.
Є Й ТАКЕ СВЯТО