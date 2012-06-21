Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Львів почав сьогодні в середмісті на оновленій площі біля оперного театру прикрашати головну ялинку обласного центру. Місто Лева залишилося прихильником давньої традиції — виставляти на новорічно-різдвяні свята живе дерево. Понад 18-тиметрову зелену красуню вчора привезли з Дрогобицького лісництва.

Прикрасять львівську ялинку, за інформацією пресслужби міської ради, ілюмінацією, яку використовували й торік. Офіційно засвітиться-запалає різнобарвними вогнями новорічно-різдвяне дерево на головній площі міста 18 грудня у переддень свята Миколая. Організатори дійства зважатимуть на карантинні обмеження. Тож масового заходу не буде. Проте всі, хто захоче, можуть стати співучасниками цієї церемонії в онлайн-режимі.

У пресслужбі міської ради тим часом нагадали, що різдвяна шопка буде встановлена на площі Ринок 24 грудня, а 6 січня на Святвечір відбудеться церемонія внесення Дідуха. А от новорічної ночі не організовуватимуть ніяких святкових дійств, аби не збирати через карантин великої кількості львів’ян і гостей міста.