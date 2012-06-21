Цього місяця у Львові організують Іваничуківські читання. Їх проведуть в обласній бібліотеці для юнацтва.
Наразі ж фонди публічних книгозбірень центральних бібліотечних систем та об’єднаних територіальних громад області поповнять майже 800 книг шеститомного видання творів видатного письменника Героя України Романа Іваничука. Їх закупили у видавництві «Фоліо». Як повідомили в прес-службі ОДА, по п’ять комплектів шеститомника відправлять у райони, по одному – до міст обласного значення, а також у центральні бібліотеки об’єднаних територіальних громад.
Принагідно зазначити, що «Фоліо» має намір збільшити наклад творів Романа Іваничука. Видавництво підготувало двадцятитомне зібрання творів цього письменника. Зараз готове взятися за друк 28 томів автора романів «Черлене вино», «Манускрипт з вулиці Руської», «Орда», «Євангеліє від Томи» та інших. До слова, останні Іваничукові твори вийдуть окремою книжкою й її репрезентуватимуть нинішнього року на львівському книжковому форумі.