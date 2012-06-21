Відбувся конкурс професійної майстерності «Найкраща медична сестра Львівщини-2018». Перше місце здобула медсестра приймального відділення Рава-Руської райлікарні Жовківського району Марія Гринчук, набравши у конкурсі 278 балів із 300 можливих.
Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, переможці конкурсу, крім цінних подарунків і сертифікатів, отримали можливість взяти участь у тижневому навчанні для підвищення своєї професійності в межах партнерської програми з групою клінік у німецькому місті Потсдам.