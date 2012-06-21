Назар Пасельський, Андрій Бернацький, Василь Задорожний. У різні роки вони навчалися у Львівській загальноосвітній школі №54 імені Квітки Цісик. Різні виші закінчили, професії обрали, різними життєвими стежками йшли.
Але 2014 року російський агресор пішов війною проти України, і ці мужні та героїчні чоловіки стали в обороні рідної землі. Назар Пасельський — професійний військовий, єдиний син у батьків, загинув серпневої ночі 2014-го на сході країни. Андрій Бернацький закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Був активним учасником Євромайдану в цьому місті. Коли воєнним полум’ям зайнявся Донбас, пішов добровольцем. Старший лейтенант Збройних сил України, прикриваючи товаришів, загинув біля Горлівки 16 жовтня 2014 року від кулі снайпера, що влучила в серце. Назавжди залишив батьків, дружину й доньку. А у Василя Задорожного, крім дружини й доньки, було двоє внуків. Він брав участь у Революції гідності. З літа 2014-го їздив у зону бойових дій як волонтер. Щойно в Артемівську (нині Бахмут) утворили медичну роту Нацгвардії, став водієм швидкої. Загинув 9 лютого 2015-го поблизу села Логвинове.
Днями у Львові в рідній школі №54 відкрили меморіальні дошки на пам’ять про колишніх учнів. Організаторами заходу стали родини полеглих і дирекція закладу.