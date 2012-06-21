Крехівський монастир, Жовківський замок та найвідоміші храми Львова — далеко не повний перелік екскурсій, які були організовані для 16 учнів художніх шкіл та художніх відділень шкіл мистецтв Кремінної та Сватового під час подорожі. Діти навіть подивилися виставу в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Юні представники Луганщини зустрілися з представниками місцевого осередку громадської організації «Пласт» та взяли участь у квесті. І тепер кажуть, що свої враження від подорожі відобразять у художніх роботах. Подорож організував молодіжний рух «Здорова Україна», львівська Асоціація платників податків України, а також приватні структури Львівської області і благодійники.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»