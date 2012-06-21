Львів — місто музеїв. І до свого професійного свята музейники підготували чимало цікавих і змістовних спеціалізованих заходів. Крім екскурсій, відбуватимуться також розмаїті квести, навіть з використанням QR-кодів, флешмоби, вікторини наживо, майстер-класи, лекції, пленери, театралізовані дійства, концерт органної музики, інше. Запросять і на форум музейних інновацій. Прикметно, що багато з цих акцій, проектів, програм триватимуть аж до 31 травня.
Зокрема, Національний літературно-меморіальний музей Івана Франка організує театралізовану екскурсію «В гостях у Франків». Відвідувачі дізнаються про спорудження будинку великого письменника, про історію життя в ньому безпосередньо від Івана Франка та його дружини Ольги. Ще про один відомий рід підготують розповідь. Але задля цього треба побувати вже у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Тут експозицію присвятили родині Шухевичів, юнацьким рокам Романа Шухевича та його військово-політичній діяльності, а також збройній боротьбі українського визвольного руху.
У трагічні 1940-і роки поринуть і в меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору». Тут британський науковець Майкл-Деніел Сагатіс презентуватиме виставку «Листи Юзефи: витяг із забуття». Це — 25 листів польки Юзефи Буйдо, яку 1940 року радянська влада депортувала на територію Казахстану як соціально небезпечну. Листи адресовані трьом донькам Юзефи, в яких заслана описувала умови свого життя, відчуття та емоції від розлуки з домом.
До свого 20-річчя Державний меморіальний музей Михайла Грушевського підготував форум музейних інновацій. Тут також погасять марку, закладуть капсулу часу, відкриють виставку, де представлять цікаві експонати з фондів. Родзинкою святкувань називають музейний фестиваль «Свято в Президентському саду». Виступатимуть хорові колективи не лише з нашої країни, а й з Білорусі та Польщі, організують майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, витинанки, бісероплетіння. Музей хлібовипікання теж організує майстер-класи. Але кулінарні. Навчатимуть, як пекти львівські юрашики з медового тіста, булочки, тістечка, рогалики. А от єдиний на Львівщині вело-мотомузей репрезентує колекцію велосипедів на дерев’яних колесах.