Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Завтра Україна вшановуватиме пам’ять жертв Голодоморів 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років. Тернополяни разом з усіма українцями запалять свічку у вікні свого помешкання. На центральному Театральному майдані відбудеться поминальна акція «Запали свічку». У сьомій міській бібліотеці для дорослих вже впродовж усього дня відбувався інформаційний пам’ятний захід «Голодомор. Забуттю не підлягає».

У Львові ж сьогодні в усіх загальноосвітніх навчальних закладах вшанували пам’ять жертв Голодоморів хвилиною мовчання. У школах також організовують різні тематичні уроки, на яких, зокрема, дивитимуться документальні та художні кінострічки, які розповідають про Великий Голод, учинений радянською владою проти українців. Учні також стануть учасниками загальноміської акції «Принеси мені яблуко». Кожен з них принесе до школи по яблуку — як знак пам’яті. Власне, в такий спосіб теперішні хлопчики та дівчатка вшанують пам’ять дітей, життя яких забрав голодомор. Зібрані ж яблука відтак стануть ще й символом доброчинності. Адже їх зберуть і відвезуть у геріатричні пансіонати, громадські організації волонтерів, натуралістичні центри, притулки для тварин.