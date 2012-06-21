Виплати роботодавцям одноразової допомоги на період двотижневого карантину здійснено на 100%. Подано майже 7 тисяч пакетів документів на допомогу для понад 163 тисяч працівників. Найбільшу кількість пакетів документів подали роботодавці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Вінницької та Запорізької областей. Програмою скористалися у транспортній галузі, виробництві продукції важкої та легкої промисловості, будівництві, сільському господарстві, торгівлі, наданні послуг з тимчасового розміщення.

«Усі роботодавці, які подали документи, отримали грошові виплати на своїх працівників ще до 28 грудня торік. Загальна сума сягнула близько 650 мільйонів гривень. За правилами, гроші роботодавці мали передати своїм працівникам вже на наступний день після отримання. Тож маємо розуміння, що всі працівники отримали допомогу до нового року і мають змогу провести карантинний період з фінансовою підтримкою», — коментує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.