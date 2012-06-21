Деякі пацієнти, які перенесли коронавірусну інфекцію нового типу, почали скаржитися на випадання зубів. Про це, повідомляє видання Huffington Post.



Учасники спільноти Survivor Corps, створеного для обміну історіями тих, хтоперехворів новим коронавірусом, опублікували вже кілька сотень історій про проблеми з зубами, які з'являються після перенесеного COVID-19. Після одужання деякі люди помічають у себе проблеми з яснами, а також страждають від випадіння зубів. При цьому, багато фіксують у себе такі проблеми вперше.



За словами біолога Вільяма Лі, медичного керівника Фонду ангіогенезу, випадання зубів після коронавірусної інфекції можна пояснити впливом хвороби на систему кровообігу. «Коронавірусна інфекція вражає кровоносні судини, і це може бути причиною тромбів та інших проблем, які відображаються в тому числі і на здоров'ї зубів», – зазначив Лі, додавши, що для більш детальних висновків поки недостатньо даних.



Як зазначив Ерік Чое-Пена, глава відділу мережі охорони здоров'я Northwell Health, COVID-19 впливає на клітинні рецептори ACE2, існуючі в тому числі і в ротовій порожнині. Чое-Пена підкреслив, що проблеми з зубами після коронавірусу вимагають більш детального вивчення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»