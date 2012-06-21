Люди, що живуть у Середземномор’ї, ймовірно, їли продукти південноазіатської та східноазіатської кухні тисячами років раніше, ніж вважали вчені досі.

Філіп Стокхаммер з Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана в Німеччині та його колеги досліджували мікроскопічні залишки їжі, що містяться в зубах 16 особин з Леванту, регіону на схід від Середземного моря. Люди тут жили в XVII та XI століттях до нашої ери в містах Мегіддо і Тель Ерані.

Команда вчених з’ясувала, що люди Середземномор’я, які походили з різних соціальних класів, їли продукти з Південної та Східної Азії, включаючи кунжут, сою, куркуму та банани. Це відкриття відсуває терміни появи таких продуктів в цьому регіоні на століття, а у випадку сої, на тисячоліття назад.

«Ми завжди думали, що ця рання глобалізація обмежувалася лише дорогоцінними каменями та металами. Зараз ми бачимо, що ця рання глобалізація відбувалася паралельно з глобалізацією продовольчою», – говорить Стокхаммер.

Вчені визначили, яку їжу їли люди Леванту, проаналізувавши зубний камінь – форму затверділого нальоту, який археологи зазвичай видаляють – але не досліджують – із розкопаних скелетів, щоб очистити їх.

«Я сподіваюся, це призведе до усвідомлення значимості зубного каменя, який відлався за життя людини, в майбутньому та покаже, наскільки тут великий потенціал. Якщо ви очистите зубний камінь, ви в основному знищите цю унікальну скриньку зі скарбами, яку зможете відкрити», – говорить Стокхаммер.

«Ми ще багато чого не знаємо про історію харчових продуктів в Африці, Австралії та Америці», – говорить Ендрю Кларк з університету Ноттінгема, Великобританія. «Отже, я думаю, є цілком закономірним застосувати ці наукові методи і в інших регіонах».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»