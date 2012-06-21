Соціальні мережі, та інші часто відвідувані ресурси, все більше стають джерелом суспільно-політичної інформації.
Такого роду інформація викликає у людей різні емоції. Вчені вирішили з'ясувати, чи такі емоції є наслідком побаченого, чи людина схильна до них спочатку. У сучасному світі тема людських емоцій досить актуальна. Тому американські вчені, під керівництвом Аміт Голденберг, вирішили провести серію експериментів і зробили відкриття в сфері психології. В експериментах брало участь більше сотні людей. Людям показували зображення з політичним підтекстом. Метою було вивчення прояву негативних емоцій і гніву.
Люди спочатку хотіли відчувати емоції проявляли їх втричі більше ніж люди з протилежними бажаннями. Схильні до гніву люди, виявляли його набагато частіше ніж інші емоції. Дослідження показали, що емоції, найчастіше, не спонтанна реакція на певні події або дії . Вчені також зазначили, що люди ставали більш емоційними коли їм повідомляли що інші теж відчували такі емоції.
Незважаючи на існування альтернативних точок зору, це дослідження досить наочно показує, що людські емоції носять зовсім не спонтанний характер. Це означає, що ними можна керувати при належному вмінні активувати потрібні психологічні «важелі».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»