З 1 вересня нинішнього року в Харківському Національному університеті будівництва і архітектури стартує пілотний проект дуальної освіти. Як повідомляє STATUS QUO у ньому візьмуть участь студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Організація освітнього процесу дуальної освіти передбачає два дні на тиждень теоретичного навчання в університеті, три дні – практичне навчання на базових підприємствах Харкова. Згоду на участь у проекті надали інжинірингова компанія «Золотое сечение», приватне підприємство «Аксікон», ТОВ «Веза – Україна», приватне підприємство «Голден і Ко».