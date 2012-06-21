Концептуальний художник із Токіо Масаакі Хасегава провів майстер-клас для молодих художників Харкова, розповівши їм про техніку каліграфії, й поділився своєю філософією. Він створює концептуальні художні роботи, засновані на листах, які люди відчувають, а не читають. За його словами, мета проєкту — об’єднання людей в усьому світі й руйнування бар’єрів за допомогою мистецтва.
До Харкова художник приїхав уперше і відгукується про місто як про дуже спокійне і красиве, де багато студентів.
«Це дає таку особливу енергію. У світі дуже багато різних перешкод — соціальних, гендерних, расових тощо. Саме мистецтво дає нам змогу впоратися з цими бар’єрами, знищити їх», — зазначив Масаакі Хасегава, який уже створив унікальну за філософським змістом картину для Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
«Масаакі Хасегава — амбасадор філософії про те, що мистецтво руйнує будь-які бар’єри між людьми. Ми впевнені, що мистецтво — мова, яку розуміють люди у різних куточках планети. І це їх об’єднує», — додає начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська.
Виставки засновника проєкту «Об’єднуй людей через мистецтво без кордонів» Масаакі Хасегава проходили в шести країнах, а сам митець нині мешкає і працює в Мадриді. У вересні 2018-го художник створив найбільший у Європі твір каліграфії площею 1926 квадратних метрів на даху музею «Западорес» у Мадриді, який до листопада 2018 року вважався найбільшим художнім твором каліграфії у світі.