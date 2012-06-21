Вона набрала 56,91% голосів після обробки понад 99% протоколів, у її суперника Ігоря Додона – 43,09%. Про це свідчать дані, опубліковані в ніч на понеділок на сайті ЦВК Молдови.



Згідно з останньою інформацією, Санду підтримали понад 910 тисяч громадян Молдови, Додона – майже 689 тисяч.



Центрвиборчкому залишається лише обробити протоколи приблизно з 20 зарубіжних ділянок. Всі бюлетені всередині країни підраховані. За відомостями ЦВК, Санду підтримали понад 92% тих, хто проголосував за кордоном громадян Молдови.



У республіці 15 листопада пройшов другий тур президентських виборів, в якому взяли участь лідер проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду і діючий глава держави Ігор Додон. Голосування завершилося о 21:00 за місцевим часом, час роботи дільниць за кордоном залежить від країни перебування. Згідно з останніми даними ЦВК, явка склала 52,76%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»