З XVI століття в Базелі, Швейцарія, зберігається папірус, над загадкою якого ламали голови кілька поколінь дослідників. Тепер фахівці з Базельського університету зуміли визначити, що папірус є невідомим медичним документом пізньої античності. Передбачається, що він був написаний відомим давньоримським медиком грецького походження Галеном.
Загадковий папірус є частиною колекції юриста і університетського професора Базіліуса Амербаха (Basilius Amerbach), що жив в XVI столітті; колекція Амербаха зберігається в Базельському художньому музеї. На обох сторонах папірусу був присутній дзеркальний напис, і дослідники різних поколінь так і не змогли розшифрувати написане.
Тепер же – тільки завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним зображенням – фахівці змогли визначити, що 2 000-річний документ не є поодиноким папірусом: виявилося, що він містить кілька шарів папірусу, склеєних між собою. Таким чином, вчені змогли вперше розшифрувати цей давньоримський документ, йдеться в прес-релізі на сайті Базельського університету.
«Це сенсаційне відкриття, – зазначає Сабіне Хюбнер (Sabine Huebner), професор античної історії з Базельського університету. – Більшість папірусів – це документи, такі як листи, угоди або рахунку. Це ж, однак, літературний текст – такі знахідки набагато цінніші ».
Крім того, як з'ясувалося, папірус містить раніше невідомий античний текст. «Зараз ми можемо сказати, що це медичний текст епохи пізньої античності, що описує такий феномен, як«істеричне апное», – говорить Хюбнер. – Крім цього, ми припускаємо, що він міг бути написаний давньоримським медиком Галеном, або ж текст є невідомим коментарем до його роботи».
Гален жив у II-III століттs нашої ери. Він зробив внесок урізні наукові дисципліни, зокрема в анатомію, фізіологію, патологію, фармакологію, неврологію, а також у філософію і логіку.