Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Крижаний дощ та коливання температур, які приніс на Харківщину у минулі вихідні циклон із Чорного моря, взяв у льодовий полон цілу область. Допомогли й комунальники, які не встигали посипати піском обмерзлі тротуари. У результаті негоди, тільки у неділю звернулися за допомогою до «швидкої» 87 людей з різноманітними ушкодженнями рук, ніг, голови. Із них шпиталювали77 травмованих громадян.

Така кількість постраждалих за один день, як поінформували в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, це досить значний приріст, якщо брати середньодобову ситуацію у період звичайної зими. Але якщо порівняти період ожеледиці з минулим роком, то ця цифра відповідала тому ж рівню.

Серед найбільш поширених травм з якими харків’яни та жителі області звернулися до лікарів були розтягнення та забої. Траплялися також закриті переломи вилкових та променевих кісток рук. Усього ж, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у минулі вихідні в Харківській області зафіксовано 129 травмованих людей. З них —112 осіб перебувають на лікуванні у медичних закладах.

Оскільки циклон не хоче «прощатися» з Харківщиною і за прогнозами синоптиків упродовж усього тижня картина погоди в області не зміниться— спостерігатимуться невеликі опади, які завдяки коливанню температур (удень від –3 до +2 градусів, а вночі від 4 до 9 градусів морозу) зберігатимуть ожеледицю на дорогах і тротуарах, медики продовжують надавати жителям краю екстрену медичну допомогу.