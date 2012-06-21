Під час онлайн-конференції 31 травня перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк, торкнувся, зокрема, теми, чому уряд відмовився від прийнятого раніше рішення щодо приватизації Аграрного фонду та Державної продовольчо-зернової корпорації України:
– Аграрний фонд – це специфічне підприємство. По-перше, воно виконує функції державного агента на ринку продовольства і здатне нівелювати спекулятивні сплески цін на борошно (і опосередковано – на хліб), крупи, цукор.
По-друге, це підприємство, яке має два умовні активи – оборотні кошти і професійний менеджмент. Потенційному покупцеві не може бути гарантовано, що обидва ці активи будуть збережені після переходу права власності. Тому з точки зору потенційного інвестора, вартість цієї компанії – близька до нуля.
У той час, АФ в минулому році згенерував прибуток в розмірі 94, 796 млн грн, і держава отримала від цього дивіденди. Тому питання приватизації АФ не зняте з порядку денного, але відтерміновано, щоб наростити його капіталізацію і підвищити інвестиційну привабливість. До питання приватизації Аграрного фонду ми повернемося в наступному році, коли буде реалізовано проект зі створення власного борошномельного виробництва.
Щодо ДПЗКУ: як відомо, компанія отримала кредит від Ексімбанку Китаю в розмірі 1,5 млрд доларів і в силу цього кредиту ринкова вартість компанії від’ємна. Крім того, кредитними угодами передбачено погодження кредиторів на будь-які зміни в структурі власності і на сьогодні такого погодження не має. Корпорацію точно треба приватизувати, але для цього нам необхідно: реструктуризувати кредит (план А – дострокове повернення частини позики); знайти інвестора. Наприклад, два тижні тому в корпорації була делегація однієї з арабських країн.