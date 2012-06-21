В останній день травня відбулася онлайн-конференція першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка, під час якої він відповів на питання журналістів та простих громадян.
Він, зокрема, повідомив, що станом на 30 травня посіяно 7 066,6 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур. Посівні площі – на рівні минулого року. Не дивлячись на пізній старт посівної, аграрії вклалися в оптимальні для сівби строки.
Зокрема, посіяно: ярої пшениці – 167,3 тис. га; ячменю – 1 502,4 тис. га; вівса – 191 тис. га; гороху – 418,3 тис. га; кукурудзи на зерно – 4 531,8 тис. га; гречки – 90,6 тис. га (сівба триває); проса – 36,7 тис. га (сівба триває). Крім того, посіяно 281,6 тис. га цукрових буряків, 5 610,6 тис. га соняшнику та 1 681,6 тис. га сої.
Що ж стосується озимих, то стан їхньої перезимівлі ледь чи не найкращий за всю історію спостережень. Якщо ж врахувати, що весняна посівна проведена в запланованому обсязі та в оптимальні терміни, міністерство прогнозує приріст урожаю на рівні плюс 60 млн тонн до торішнього. Щоправда, зауважив Максим Мартинюк, дуже багато залежить від погоди протягом вегетаційного періоду.