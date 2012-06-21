Процес малої приватизації українських держпідприємств розпочнеться вже цього місяця. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів, голова Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко під час наради з керівництвом Мінекономрозвитку та Фонду держмайна. Учасники наради обговорили найгостріші проблеми малої приватизації, повідомляє прес-служба Міністра Кабміну. Вони домовилися, що в найкоротші терміни всі спірні питання буде врегульовано, щоб уже в липні стало можливим розпочати процес малої приватизації.
На сьогодні Фонд держмайна визначив та оприлюднив понад 600 об’єктів у всій країні, які продаватимуть в межах програми малої приватизації у 2018 році. До цього переліку ввійшли об’єкти державної або комунальної власності, тобто єдині майнові комплекси держпідприємств та пакети акцій суб’єктів господарювання, понад 50% статутного капіталу яких належать державі. Вартість активів таких об’єктів не має перевищувати 250 мільйонів гривень. Згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», який набрав чинності в березні цього року, мала приватизація відбуватиметься через електронну систему «ProZorro.Продажі». Минулого тижня в системі було акредитовано перші 10 майданчиків для малої приватизації.
Згідно з результатами наради, МЕРТ разом із Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку остаточно сформулюють умови продажу пакетів акцій державних компаній на електронних майданчиках, уточнять деталі та умови проведення електронних аукціонів, гарантійних внесків, підготують роз’яснення усіх деталей щодо введення інформації про умови електронних аукціонів. «Плануємо, що цього тижня Фонд держмайна підпише договори з авторизованими електронними майданчиками і вже наступного тижня ми зможемо почати перші конкурси з продажу», — сказав Сергій Саєнко. За його словами, завдання уряду полягає у проведенні приватизації «якісно, прозоро, з максимальним економічним ефектом для підприємств, які ми передаємо в приватну власність».